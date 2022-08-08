Австралийский теннисист Ник Кирьос стал победителем турнира в Вашингтоне. В решающем матче турнира он обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку.

Ник Кирьос - Йосихито Нисиока 6:4, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Кирьос выполнил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из трёх брей-пойнтов. На счету японца три эйса и одна двойная ошибка.

За победу на турнире в Вашингтоне Кирьос получил $ 342 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.