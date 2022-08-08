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Ник Кирьос стал победителем турнира в Вашингтоне
Австралийский теннисист провел отличный матч
Австралийский теннисист Ник Кирьос стал победителем турнира в Вашингтоне. В решающем матче турнира он обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку.
Ник Кирьос - Йосихито Нисиока 6:4, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Кирьос выполнил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из трёх брей-пойнтов. На счету японца три эйса и одна двойная ошибка.
За победу на турнире в Вашингтоне Кирьос получил $ 342 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.
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