Ник Кирьос стал пятым чемпионом в этом году, которому удалось отыграть матчболы по ходу турнира

27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос стал чемпионом турнира в Вашингтоне (США), обыграв в финале японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:4, 6:3. По ходу турнира Кирьос отыграл пять матчболов в четвертьфинале с Фрэнсисом Тиафо.

Он стал пятым теннисистом, который в этом году взял титул, уйдя с матчболов. До него это сделали Танаси Коккинакис в Аделаиде, Жоау Соуза в Пуне, Карлос Алькарас в Барселоне и Лоренцо Музетти в Гамбурге.

Напомним, благодаря этой победе Ник из-за пределов топ-60 вернётся в топ-40 рейтинга.