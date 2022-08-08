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Ник Кирьос стал пятым чемпионом в этом году, которому удалось отыграть матчболы по ходу турнира

Теннис
(2 голосов)

Австриец давно не побеждал в финалах

Ник Кирьос стал пятым чемпионом в этом году, которому удалось отыграть матчболы по ходу турнира

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27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос стал чемпионом турнира в Вашингтоне (США), обыграв в финале японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:4, 6:3. По ходу турнира Кирьос отыграл пять матчболов в четвертьфинале с Фрэнсисом Тиафо.

Он стал пятым теннисистом, который в этом году взял титул, уйдя с матчболов. До него это сделали Танаси Коккинакис в Аделаиде, Жоау Соуза в Пуне, Карлос Алькарас в Барселоне и Лоренцо Музетти в Гамбурге.

Напомним, благодаря этой победе Ник из-за пределов топ-60 вернётся в топ-40 рейтинга.

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В статье: Ник Кирьос
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