Симона Халеп с победы стартовала на турнире в Торонто

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада), обыграв представительницу Хорватии Донну Векич (Q).

Симона Халеп - Донну Векич 6:0, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту. Халеп четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни единого брейк-пойнта.

Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) – Кристина Бушкэ (Испания).