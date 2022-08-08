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Симона Халеп с победы стартовала на турнире в Торонто
Румынская теннисистка отдала лишь два гейма сопернице
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада), обыграв представительницу Хорватии Донну Векич (Q).
Симона Халеп - Донну Векич 6:0, 6:2
Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту. Халеп четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни единого брейк-пойнта.
Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) – Кристина Бушкэ (Испания).
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