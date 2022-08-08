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Эмма Радукану: Когда US Open закончится, всё будет хорошо
Радукану настроена оптимистически
Фото: WTA Tennis
Чемпионка US Open – 2021, десятая ракетка мира 19-летняя британка Эмма Радукану рассказала, что думает о своей карьере спустя почти год после победы на US OPEN.
"Конечно, я должна быть благодарна судьбе за то, что пробилась в таком молодом возрасте, за то, что занимаюсь любимым делом и добилась успеха намного раньше, чем могла себе представить. В этом смысле я очень собой горжусь. Но это был тяжёлый год.
Я прошла через множество испытаний. Но, если честно, я многому научилась. Думаю, когда US Open закончится, всё будет хорошо. Я смогу двигаться дальше и начать всё сначала. Было бы неплохо извлечь уроки из этого года и начать всё с чистого листа", — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.
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