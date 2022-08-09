Организаторы US Open приняли решение допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом

Организаторы Открытого чемпионата США рассматривали возможность отстранить российских и белорусских игроков от участия в турнире "Большого шлема", который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Об этом пишет британское издание Mirror.

В итоге у организаторов не хватило смелости отстранить россиян и белорусов и они будут выступать в нейтральном статусе.

Напомним, Уимблдон-2022, прошедший без россиян и белорусов, в мужском одиночном разряде выиграл серб Новак Джокович.