  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Организаторы US Open приняли решение допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы US Open приняли решение допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом

Теннис
(1 голосов)

Организаторы не смогли показать свою четкую позицию

Организаторы US Open приняли решение допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом

Фото: sport.ru

Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата США рассматривали возможность отстранить российских и белорусских игроков от участия в турнире "Большого шлема", который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Об этом пишет британское издание Mirror.

В итоге у организаторов не хватило смелости отстранить россиян и белорусов и они будут выступать в нейтральном статусе.

Напомним, Уимблдон-2022, прошедший без россиян и белорусов, в мужском одиночном разряде выиграл серб Новак Джокович.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: US Open-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде