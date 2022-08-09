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Организаторы US Open приняли решение допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом
Организаторы не смогли показать свою четкую позицию
Фото: sport.ru
Организаторы Открытого чемпионата США рассматривали возможность отстранить российских и белорусских игроков от участия в турнире "Большого шлема", который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Об этом пишет британское издание Mirror.
В итоге у организаторов не хватило смелости отстранить россиян и белорусов и они будут выступать в нейтральном статусе.
Напомним, Уимблдон-2022, прошедший без россиян и белорусов, в мужском одиночном разряде выиграл серб Новак Джокович.
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