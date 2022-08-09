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Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ назвала состав на ЧЕ-2022

Теннис
(1 голосов)

Сюрпризов в составе не оказалось

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ назвала состав на ЧЕ-2022

Новина українською

С 18 по 21 августа в Мюнхене (Германия) пройдет турнир по гребле на байдарках и каноэ в рамках мультиспортивного чемпионата Европы-2022.

Сборную Украины в Германии представят 27 спортсменов:

Женщины: Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, Людмила Куклиновская, Людмила Бабак, Диана Танько, Наталья Докиенко, Анастасия Горлова, Инна Клинова, Диана Рыбак, Елена Скворцова, Диана Соловьева.

Мужчины: Павел Алтухов, Андрей Рыбачок, Виталий Вергелес, Олег Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин, Тарас Мищук, Олег Боровик, Дмитрий Янчук, Юрий Вандюк, Александр Сыромятников, Валерий Гарап, Александр Чехмистренко, Андрей Захаров, Виталий Браташ.

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