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Муж Серены Уильямс отреагировал на её решение завершить карьеру
Он поддержал жену
Американский предприниматель Алексис Оганян, муж 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде американской теннисистки Серены Уильямс, одной фразой отреагировал на решение жены завершить карьеру.
"Твоя история только-только начинается, мама", — написал Оганян в своих социальных сетях.
Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге
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