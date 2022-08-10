Муж Серены Уильямс отреагировал на её решение завершить карьеру

Американский предприниматель Алексис Оганян, муж 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде американской теннисистки Серены Уильямс, одной фразой отреагировал на решение жены завершить карьеру.

"Твоя история только-только начинается, мама", — написал Оганян в своих социальных сетях.

Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге