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Двух теннисистов отстранили от матчей из-за допинга

Теннис
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Они могут обжаловать вердикт

Двух теннисистов отстранили от матчей из-за допинга

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Словацкий теннисист Андрей Мартин и чилиец Фелипе Эрнандес отстранены от выступления из-за допинговых нарушений, сообщает Inside the Games.

Мартин сдал положительный результат на турнире серии "челленджер" в Братиславе в июне, когда он занимал 191-е место мирового рейтинга. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) заявило, что игрока уведомили о нарушении 22 июля. С этого момента словак был отстранён.

Фелипе Эрнандесу запретили играть из-за положительного теста на анаболический стероид нандролон. Проба была взята в Эквадоре.

Отмечается, что у игроков есть возможность запросить пробу B для повторного исследования, а пока они не могут посещать теннисные турниры.

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В статье: теннис
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