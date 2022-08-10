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Стефанос Циципас и Каспер Рууд сыграют в Кубке Лэйвера

Теннис
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Теннисисты рады такой возможности

Стефанос Циципас и Каспер Рууд сыграют в Кубке Лэйвера

Фото: Tennishead

Новина українською

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас и седьмая ракетка планеты Каспер Рууд примут участие в Кубке Лэйвера 2022 года.

Для греческого теннисиста участие в подобном турнире станет третьим в его профессиональной карьере. Норвежский спортсмен сыграет на Кубке Лэйвера во второй раз.

"Это необычный состав. Стефанос и Каспер – ведущие игроки нового поколения. Они оба уже преуспели в Кубке Лэйвера, и я не сомневаюсь, что они оценят возможность выступить вместе с "Большой четвёркой". Это будет необыкновенное событие в Лондоне", — цитирует капитана сборной Европы Бьорна Борга официальный сайт турнира.

Напомним, за сборную Европы в предстоящем Кубке Лэйвера в полном составе сыграет "Большая четвёрка" — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей и серб Новак Джокович.

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В статье: Стефанос Циципас Каспер Рууд
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