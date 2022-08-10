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Каролина Плишкова отдала всего два гейма сопернице и вышла в третий круг турнира в Торонто
Теннисистка не испытала проблем
Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен
Бывшая первая ракетка мира, финалистка Уимблдона и US Open чешская теннисистка Каролина Плишкова уверенно вышла в третий круг турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).
Во втором круге 30-летняя Плишкова разгромила американку Аманду Анисимову.
Каролина Плишкова - Аманда Анисимова 6:1, 6:1
Встреча продлилась 54 минуты. Плишкова семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Анисимовой ни одного эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Плишковой станет третья сеяная представительница Греции Мария Саккари.
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