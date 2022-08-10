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Гаэль Монфис: Я очень взволнован, нас с Элиной ждет новая жизнь

Теннис
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Пара ждет ребенка

Гаэль Монфис: Я очень взволнован, нас с Элиной ждет новая жизнь

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис высказался о том, что осенью они с женой, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной впервые станут родителями.

"Я очень взволнован, нас ждёт новая жизнь. Я не могу дождаться, когда у меня родится девочка, надеюсь, я буду крутым папочкой. Это произойдёт через пару недель. Так что сейчас мне нужно просто сосредоточиться и выигрывать матчи, а потом готовиться к октябрю.

Я провёл прекрасные три месяца со своей женой. Это было нелегко, потому что в Европе стояла очень жаркая погода. Мне это даётся непросто. Я был там с ней, мы хорошо проводили время. Она заставила меня забыть о туре.

Через пару лет у нас будут дети и всё такое. Мне правда понравилось проводить время с женой. Порой нелегко возвращаться в тур, но я всё ещё люблю теннис, и, думаю, у меня есть ещё пара лет, чтобы наслаждаться им. Но нелегко было покидать дом спустя столько времени", — приводит слова Монфиса Sportskeeda со ссылкой на Tennis Channel.

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В статье: Гаэль Монфис
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