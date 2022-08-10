Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль, Азаренко,Алькарас и другие теннисисты сыграют на турнире в США перед US Open в поддержку Украины
Все деньги пойдут на ЗСУ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация тенниса США (USTA) назвала состав участников выставочного турнира, 100% прибыли с которого пойдёт на гуманитарную помощь Украине. Мероприятие состоится на кортах US Open 24 августа, в День независимости Украины.
Список участников:
Рафаэль Надаль (Испания)
Ига Свёнтек (Польша)
Карлос Алькарас (Испания)
Лейла Фернандес (Канада)
Тейлор Фритц (США)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Джессика Пегула (США)
Маттео Берреттини (Италия)
Виктория Азаренко (Беларусь).
Теннисисты проведут несколько матчей как в одиночном, так и в парном разрядах в вечернюю сессию на стадионе Луи Армстронга.
Организаторы отметили, что благодаря турниру они планируют собрать $ 2 млн.
Популярное сейчас
- ЛК. Дания выжала максимум, хорватский Хайдук устоял перед натиском португальцев
- Первая летняя победа Шахтёра, М1925 и Заря не выиграли только по матчу. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- СМИ: Коломойский не намерен возвращать программу "ПроФутбол"
- Александр Долгополов отреагировал на взрывы в Крыму
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925