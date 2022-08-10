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Надаль, Азаренко,Алькарас и другие теннисисты сыграют на турнире в США перед US Open в поддержку Украины

Теннис
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Все деньги пойдут на ЗСУ

Надаль, Азаренко,Алькарас и другие теннисисты сыграют на турнире в США перед US Open в поддержку Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация тенниса США (USTA) назвала состав участников выставочного турнира, 100% прибыли с которого пойдёт на гуманитарную помощь Украине. Мероприятие состоится на кортах US Open 24 августа, в День независимости Украины.

Список участников:

Рафаэль Надаль (Испания)
Ига Свёнтек (Польша)
Карлос Алькарас (Испания)
Лейла Фернандес (Канада)
Тейлор Фритц (США)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Джессика Пегула (США)
Маттео Берреттини (Италия)
Виктория Азаренко (Беларусь).

Теннисисты проведут несколько матчей как в одиночном, так и в парном разрядах в вечернюю сессию на стадионе Луи Армстронга.

Организаторы отметили, что благодаря турниру они планируют собрать $ 2 млн.

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В статье: теннис
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