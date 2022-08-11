Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефанос Циципас покидает турнир в Монреале во втором круге
Грека ждал тяжелый матч
Фото: Tennishead
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада).
В стартовом для себя матче греческий теннисист проиграл британцу Джеку Дрэйперу (82-е место в рейтинге ATP) со счётом 5:7, 6:7 (4). Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Циципас восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнта. На счету Дрэйпера пять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем матче представитель Великобритании сразится с французом Гаэлем Монфисом.
Популярное сейчас
- Ночью в районе белорусского аэродрома были слышны взрывы, также в рф горела воинская часть (upd)
- Разошлись миром. Днепр-1 закончил сбор матчем с шестью мячами
- Тренер Айнтрахта отреагировал на поражение от Реала в Суперкубке УЕФА
- Гаэль Монфис: Я очень взволнован, нас с Элиной ждет новая жизнь
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО