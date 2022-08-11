Стефанос Циципас покидает турнир в Монреале во втором круге

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада).

В стартовом для себя матче греческий теннисист проиграл британцу Джеку Дрэйперу (82-е место в рейтинге ATP) со счётом 5:7, 6:7 (4). Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Циципас восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнта. На счету Дрэйпера пять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем матче представитель Великобритании сразится с французом Гаэлем Монфисом.