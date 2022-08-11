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Экс-первая ракетка мира вышла в 1/4 финала турнира в Торонто
Румынка заставила понервничать в последнем сете
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).
В третьем для себя матче на турнире Халеп обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.
Симона Халеп - Хиль Белен Тайхман 6:2, 7:5
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Румынка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В следующем раунде Халеп сразится с 18-летней Кори Гауфф (США).
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