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Экс-первая ракетка мира вышла в 1/4 финала турнира в Торонто

Теннис
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Румынка заставила понервничать в последнем сете

Экс-первая ракетка мира вышла в 1/4 финала турнира в Торонто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

В третьем для себя матче на турнире Халеп обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

Симона Халеп - Хиль Белен Тайхман 6:2, 7:5

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Румынка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде Халеп сразится с 18-летней Кори Гауфф (США).

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В статье: Симона Халеп
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