Симона Халеп: Для меня было честью сыграть против Серены Уильямс столько матчей

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала решение 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде американской теннисистки Серены Уильямс завершить карьеру. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.

"Для меня было честью сыграть против неё столько много матчей, делить с ней раздевалку, корт. Она всегда была источником вдохновения для всех и для меня в том числе. Я говорила это всегда. Я восхищалась ею, тем, что она столько лет играла и побеждала. И ей 40, а она до сих пор играет матчи. Это невероятно.

Её достижения? Я не следила за этим. Потому что я понимала, что у меня нет шансов её догнать", — сказала Халеп на пресс-конференции.

Счёт в противостоянии Уильямс — Халеп — 10-2 в пользу американки.