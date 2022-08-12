Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Цинциннати
Серб не может въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса
Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пропустит "Мастерс" в Цинциннати, который пройдёт на следующей неделе в США.
В основной сетке 21-кратного чемпиона "Больших шлемов" заменит американец Брэндон Накашима, который ранее должен был выступить по уайлд-кард, полученной от организаторов.
По действующим на данный момент правилам Джокович, отказавшийся вакцинироваться от коронавируса, не может въехать в США.
Ранее Новак пропустил проходящий на этой неделе турнир серии "Мастерс" в Монреале (Канада), а в начале года - Открытый чемпионат Австралии.
Популярное сейчас
- Козловский манипулирует разговорами о телеправах. Этим он загоняет наш футбол в совок
- Видео назначенного Екатериной Монзуль пенальти в матче Лиги конференций. У одной из команд были претензии
- Российская подстилка и четыре нормальные страны. Еще пять Ассоциаций закончили для себя евросезон
- Организаторы US Open приняли решение допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО