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Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Цинциннати

Теннис
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Серб не может въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса

Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Цинциннати

Новина українською

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пропустит "Мастерс" в Цинциннати, который пройдёт на следующей неделе в США.

В основной сетке 21-кратного чемпиона "Больших шлемов" заменит американец Брэндон Накашима, который ранее должен был выступить по уайлд-кард, полученной от организаторов.

По действующим на данный момент правилам Джокович, отказавшийся вакцинироваться от коронавируса, не может въехать в США.

Ранее Новак пропустил проходящий на этой неделе турнир серии "Мастерс" в Монреале (Канада), а в начале года - Открытый чемпионат Австралии.

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В статье: Новак Джокович
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