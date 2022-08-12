Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Цинциннати

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пропустит "Мастерс" в Цинциннати, который пройдёт на следующей неделе в США.

В основной сетке 21-кратного чемпиона "Больших шлемов" заменит американец Брэндон Накашима, который ранее должен был выступить по уайлд-кард, полученной от организаторов.

По действующим на данный момент правилам Джокович, отказавшийся вакцинироваться от коронавируса, не может въехать в США.

Ранее Новак пропустил проходящий на этой неделе турнир серии "Мастерс" в Монреале (Канада), а в начале года - Открытый чемпионат Австралии.