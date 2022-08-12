  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Гаэль Монфис снялся с матча из-за травмы
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гаэль Монфис снялся с матча из-за травмы

Теннис
(1 голосов)

Француз повредил стопу правой ноги

Гаэль Монфис снялся с матча из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 20) из-за травмы стопы правой ноги снялся с 1/8 финала в Монреале (Канада). Во втором сете француз подвернул ногу и не смог продолжить матч.

В четвертьфинал прошел Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 82), который стартовал с квалификации турнира и уже успел обыграть третьего сеяного Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 5).

ATP Монреаль (Канада). Хард. 1/8 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) 2:6, 2:0 (снятие Монфиса)

Отметим, что француз не выходил на корт из-за пяточной шпоры, из-за которой ему пришлось пропустить Ролан Гаррос и Уимблдон. Монфис уже снялся с Мастерса в Цинциннати, который стартует на следующей неделе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде