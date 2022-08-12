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Гаэль Монфис снялся с матча из-за травмы
Француз повредил стопу правой ноги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 20) из-за травмы стопы правой ноги снялся с 1/8 финала в Монреале (Канада). Во втором сете француз подвернул ногу и не смог продолжить матч.
В четвертьфинал прошел Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 82), который стартовал с квалификации турнира и уже успел обыграть третьего сеяного Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 5).
ATP Монреаль (Канада). Хард. 1/8 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) 2:6, 2:0 (снятие Монфиса)
Отметим, что француз не выходил на корт из-за пяточной шпоры, из-за которой ему пришлось пропустить Ролан Гаррос и Уимблдон. Монфис уже снялся с Мастерса в Цинциннати, который стартует на следующей неделе.
Sport can be so cruel ????— Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2022
Monfils is forced to retire after sustaining an injury in his 3rd round match vs Draper #OBN22 pic.twitter.com/f8kSunaXyK
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