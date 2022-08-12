Гуркач будет передавать в помощь Украине 100 евро за каждый сделанный эйс на US Open

Польский теннисист Губерт Гуркач (№10 ATP) будет передавать на помощь Украине 100 евро за каждый сделанный эйс на US Open.

"Каждый эйс, который совершу на US Open Series, будет равен 100 евро, которые я передам Великому оркестру рождественской благотворительности для обеспечения Украины медицинской помощью. Я надеюсь выполнить как можно больше эйсов до конца US Open", - написал Гуркач.

Эйс – это подача навылет. Подающий игрок выигрывает очко в розыгрыше путем подачи, которая пришлась в квадрат, и при этом принимающий игрок не коснулся мяча.

Ранее Губерт Гуркач сделал то же самое на "Уимблдоне".