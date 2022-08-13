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Марта Костюк решила почитать специфическую литературу. Фото
Интересный выбор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк решила расширить свой кругозор и почитать книгу. Правда, для этого наша спортсменка выбрала достаточно неожиданную литературу. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Ольга Харлан
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