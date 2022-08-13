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Эмма Радукану впервые в карьере сыграет с Сереной Уильямс

Теннис
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Победительницы US Open встретятся на турнире в Цинциннати

Эмма Радукану впервые в карьере сыграет с Сереной Уильямс

Фото: Forbes

UA-Футбол
Новина українською

Лучшая теннисистка Великобритании, а также прошлогодняя чемпионка турнира US Open Эмма Радукану завтра сыграет с американкой Сереной Уильямс. Первый матч двух теннисисток пройдет на турнире в Цинциннати. Победительница сыграет с Викторией Азаренко или Каей Канепи.

Радукану в прошлом сезоне выиграла американский турнир в возрасте 18 лет, став одной из самых молодых чемпионок в истории US Open. Лишь только Серене Уильямс удалось это сделать в еще более молодом возрасте: в 17 лет.

Ранее Уильямс объявила о том, что вскоре завершит профессиональную карьеру в теннисе. Она сказала, что это произойдет уже после предстоящего US Open.

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В статье: теннис Серена Уильямс Эмма Радукану
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