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Эмма Радукану впервые в карьере сыграет с Сереной Уильямс
Победительницы US Open встретятся на турнире в Цинциннати
Фото: Forbes
Лучшая теннисистка Великобритании, а также прошлогодняя чемпионка турнира US Open Эмма Радукану завтра сыграет с американкой Сереной Уильямс. Первый матч двух теннисисток пройдет на турнире в Цинциннати. Победительница сыграет с Викторией Азаренко или Каей Канепи.
Радукану в прошлом сезоне выиграла американский турнир в возрасте 18 лет, став одной из самых молодых чемпионок в истории US Open. Лишь только Серене Уильямс удалось это сделать в еще более молодом возрасте: в 17 лет.
Ранее Уильямс объявила о том, что вскоре завершит профессиональную карьеру в теннисе. Она сказала, что это произойдет уже после предстоящего US Open.
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