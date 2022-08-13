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WTA. Костюк вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати

Теннис
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Сыграет с победительницей пары Магдалена Френх – Катя Юван

WTA. Костюк вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати

Фото: The New Yorker

UA-Футбол
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Цинциннати (WTA), украинская теннисистка Марта Костюк обыграла в первом круге квалификации турнира WTA 1000 итальянку Жасмин Паолини. Теперь украинке предстоит сыграть в финале отборочного турнира.

Далее Костюк предстоит сыграть с победительницей пары Магдалена Френх (Польша) – Катя Юван (Словения). Ранее Марте еще ни разу не удавалось пройти в основную сетку турнира в Цинциннати, штат Огайо, США.

Хард

Марта Костюк (Украина) – Жасмин Паолини (Италия)

6:2|6:2

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В статье: теннис Марта Костюк
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