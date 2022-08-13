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WTA. Симона Халеп вышла в финал Мастерса в Торонто
Румынка обыграла в полуфинале Джессику Пегулу
Фото: Noticias del Tenis
Торонто (WTA), румынская теннисистка Симона Халеп стала первой финалисткой канадского турнира WTA 1000. В полуфинальном матче она обыграла американку Джессику Пегулу.
Благодаря этому выходу в финал Халеп уже гарантировала себе выход в топ-10 рейтинга WTA. В случае победы она станет шестой, в случае поражения – девятой. В финале Симона сыграет с победительницей пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Каролина Плишкова (Чехия).
Отрытые корты, хард
Симона Халеп (Румыния) – Джессика Пегула (США)
2:6|6:3|6:4
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