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WTA. Симона Халеп вышла в финал Мастерса в Торонто

Теннис
(1 голосов)

Румынка обыграла в полуфинале Джессику Пегулу

WTA. Симона Халеп вышла в финал Мастерса в Торонто

Фото: Noticias del Tenis

UA-Футбол
Новина українською

Торонто (WTA), румынская теннисистка Симона Халеп стала первой финалисткой канадского турнира WTA 1000. В полуфинальном матче она обыграла американку Джессику Пегулу.

Благодаря этому выходу в финал Халеп уже гарантировала себе выход в топ-10 рейтинга WTA. В случае победы она станет шестой, в случае поражения – девятой. В финале Симона сыграет с победительницей пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Каролина Плишкова (Чехия).

Отрытые корты, хард

Симона Халеп (Румыния) – Джессика Пегула (США)

2:6|6:3|6:4

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В статье: теннис Симона Халеп Джессика Пегула
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