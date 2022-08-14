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Свитолина впервые показала поклонникам свою беременность. Фото

Теннис
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Украинка непревзойденная

Свитолина впервые показала поклонникам свою беременность. Фото

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками интимным фото в бикини. Наша спортсменка уже в октябре готовится стать мамой. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик объявил о выпуске NFT-коллекции.

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В статье: Элина Свитолина
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