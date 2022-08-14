Свитолина впервые показала поклонникам свою беременность. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками интимным фото в бикини. Наша спортсменка уже в октябре готовится стать мамой. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик объявил о выпуске NFT-коллекции.