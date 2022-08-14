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Свитолина впервые показала поклонникам свою беременность. Фото
Украинка непревзойденная
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками интимным фото в бикини. Наша спортсменка уже в октябре готовится стать мамой. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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