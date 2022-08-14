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Калинина и Костюк узнали соперниц по финалу квалификации в Цинциннати

Теннис
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Желаем удачи

Калинина и Костюк узнали соперниц по финалу квалификации в Цинциннати

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA №74) и Ангелина Калинина (WTA №52) сегодня 14 августа сыграют в финале квалификации турнира в Цинциннати.

Так, за право играть в основной сетке соревнований Марта сразится с представительницей Польши Магдаленой Френх (WTA №107) (начало встречи не ранее 18:30 по киевскому времени).

Ангелина проведет свой матч против хорватки Петры Мартич (WTA №58) примерно в то же время.

Напомним, что ранее Элина Свитолина впервые показала поклонникам свою весомость.

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В статье: Марта Костюк Ангелина Калинина
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