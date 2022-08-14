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WTA. Симона Халеп выиграла третий Мастерс в Торонто
Вторая победа румынки в сезоне
Фото: Tennis365
Торонто (WTA), румынская теннисистка Симона Халеп победила в финале канадского турнира серии WTA 1000. В решающем матче она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю.
Для Халеп эта победа в финале стала уже второй в этом сезоне – ранее Симона также победила на турнире WTA 250 в Мельбурне, Австралия. Также эта победа в Торонто стала для румынки уже третьей в карьере – она брала канадский Мастерс в 2016 и 2018 году.
Отрытые корты, хард
Симона Халеп (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
6:3|2:6|6:3
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