  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Симона Халеп выиграла третий Мастерс в Торонто
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Симона Халеп выиграла третий Мастерс в Торонто

Теннис
(1 голосов)

Вторая победа румынки в сезоне

WTA. Симона Халеп выиграла третий Мастерс в Торонто

Фото: Tennis365

UA-Футбол
Новина українською

Торонто (WTA), румынская теннисистка Симона Халеп победила в финале канадского турнира серии WTA 1000. В решающем матче она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю.

Для Халеп эта победа в финале стала уже второй в этом сезоне – ранее Симона также победила на турнире WTA 250 в Мельбурне, Австралия. Также эта победа в Торонто стала для румынки уже третьей в карьере – она брала канадский Мастерс в 2016 и 2018 году.

Отрытые корты, хард

Симона Халеп (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

6:3|2:6|6:3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Симона Халеп Беатрис Хаддад Майя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде