WTA. Симона Халеп выиграла третий Мастерс в Торонто

Торонто (WTA), румынская теннисистка Симона Халеп победила в финале канадского турнира серии WTA 1000. В решающем матче она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю.

Для Халеп эта победа в финале стала уже второй в этом сезоне – ранее Симона также победила на турнире WTA 250 в Мельбурне, Австралия. Также эта победа в Торонто стала для румынки уже третьей в карьере – она брала канадский Мастерс в 2016 и 2018 году.

Отрытые корты, хард

Симона Халеп (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

6:3|2:6|6:3