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Симона Халеп вернется в шестерку лучших рейтинга WTA

Теннис
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Румынская теннисистка выиграла титул

Симона Халеп вернется в шестерку лучших рейтинга WTA

Фото: Noticias del Tenis

Новина українською

Победительница двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, румынка Симона Халеп 15 августа вернётся в первую шестёрку рейтинга WTA. Шестое место спортсменке обеспечит второй выигранный титул в сезоне, сообщает "твиттер" WTA Insider. Рейтинг возглавляет польская теннисистка Ига Свёнтек.

14 августа Симона Халеп стала победительницей хардового турнира категории "Мастерс" в Торонто (Канада), обыграв в финале представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю. За победу на турнире Халеп получит 900 рейтинговых очков и $ 439,7 тыс.

Для румынской теннисистки титул в Торонто стал 24-м в карьере. Бывшей первой ракетке мира 30 лет.

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В статье: Симона Халеп
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