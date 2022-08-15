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Симона Халеп вернется в шестерку лучших рейтинга WTA
Румынская теннисистка выиграла титул
Фото: Noticias del Tenis
Победительница двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, румынка Симона Халеп 15 августа вернётся в первую шестёрку рейтинга WTA. Шестое место спортсменке обеспечит второй выигранный титул в сезоне, сообщает "твиттер" WTA Insider. Рейтинг возглавляет польская теннисистка Ига Свёнтек.
14 августа Симона Халеп стала победительницей хардового турнира категории "Мастерс" в Торонто (Канада), обыграв в финале представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю. За победу на турнире Халеп получит 900 рейтинговых очков и $ 439,7 тыс.
Для румынской теннисистки титул в Торонто стал 24-м в карьере. Бывшей первой ракетке мира 30 лет.
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