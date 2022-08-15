  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль: Я рад вернуться в Цинциннати после того, как несколько лет не мог сюда приехать
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль: Я рад вернуться в Цинциннати после того, как несколько лет не мог сюда приехать

Теннис
(1 голосов)

Испанец поделился ожиданиями от турнира

Рафаэль Надаль: Я рад вернуться в Цинциннати после того, как несколько лет не мог сюда приехать

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль оценил свою игру перед "Мастерсом" в Цинциннати, где проведёт первый матч с Уимблдона-2022.

"Важно помнить, что после возвращения всё не будет идеально. Нельзя рассчитывать, что с самого начала заиграешь на потрясающем уровне. Нужно быть достаточно скромным и бороться, используя имеющиеся инструменты, чтобы выиграть первый матч. Потом, когда выиграешь матч или два, всё меняется и ты снова чувствуешь себя конкурентоспособным.

Если играть хорошо, а я думаю, что играю более или менее нормально, то тебе комфортно на корте. Но соревнования – другое дело. Нужно смириться, что будет трудно, тем более на "Мастерсе". Даже на "Большом шлеме", когда возвращаешься, если ты не играешь на высоком уровне, но повезёт с сеткой, есть шанс выиграть пару матчей. Но на "Мастерсах" с самого начала очень сильные соперники, поэтому нужно играть на высоком уровне, и я постараюсь так и сделать.

Я рад вернуться в Цинциннати после того, как несколько лет не мог сюда приехать. У меня был небольшой надрыв мышц живота, а это опасно. Мышцы живота – опасная область, потому что ты вкладываешься на каждой подаче. Я стараюсь делать всё правильно, беречься. Надеюсь, буду готов к соревнованиям.

Я хочу снова играть в туре. У меня хороший сезон, и я получаю удовольствие. Хочу насладиться этой неделей в Цинциннати", — приводит слова Рафаэля официальный сайт АТР.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде