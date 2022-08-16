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Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Британец добыл волевую победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).
В матче первого круга Маррей одолел трёхкратного чемпиона мэйджоров швейцарца Стэна Вавринку со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Вавринки 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Маррей сразится с соотечественником Кэмероном Норри (9).
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