Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

В матче первого круга Маррей одолел трёхкратного чемпиона мэйджоров швейцарца Стэна Вавринку со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты. Маррей 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Вавринки 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Маррей сразится с соотечественником Кэмероном Норри (9).