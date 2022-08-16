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Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Польше

Теннис
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Украинец провел отличный матч

Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Польше

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка Украины Илья Марченко одержал победу на старте турнира серии Challenger в Польше, его соперником был Эрги Киркина.

Илья Марченко – Эрги Киркина 7:6, 6:3

За почти два часа на корте украинец совершил 1 эйс, дважды ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-поинта из восьми. В свою очередь Киркина 8 раз подал навылет, допустил четырех двойных и сделал два брейка.

Следующим соперником украинца станет Чжан Чжичжэнь.

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В статье: Илья Марченко
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