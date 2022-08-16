Илья Марченко с победы стартовал на турнире в Польше

Третья ракетка Украины Илья Марченко одержал победу на старте турнира серии Challenger в Польше, его соперником был Эрги Киркина.

Илья Марченко – Эрги Киркина 7:6, 6:3

За почти два часа на корте украинец совершил 1 эйс, дважды ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-поинта из восьми. В свою очередь Киркина 8 раз подал навылет, допустил четырех двойных и сделал два брейка.

Следующим соперником украинца станет Чжан Чжичжэнь.