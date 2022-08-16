  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Энтони Джошуа: Я давно хотел выйти в ринг с Тайсоном Фьюри
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Джошуа: Я давно хотел выйти в ринг с Тайсоном Фьюри

Теннис
(1 голосов)

Британец готов провести ещё один бой после поединка с Усиком

Энтони Джошуа: Я давно хотел выйти в ринг с Тайсоном Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал о возможном поединке против Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

– Провел последние 4 недели в Джидде. Прошел акклиматизацию. На улицах здесь довольно жарко, влажно.

- Многие спрашивают, что сейчас с твоей психологией?

- Уверен, у людей всегда есть некоторые странные вопросы по отношению ко мне. Ощущение, будто они анализируют каждую мою деталь. Психологически я в порядке, жесткий ментально.

- Думаю, причина – ты начал давать больше интервью, говорить в них более агрессивно. Первое сражение тебя сильно надломило?

– Как много я дал интервью после последнего поединка?

– Несколько было. Ты точно давал интервью сразу после поражения.

- После первого боя я был раздражен, потому что проиграл. Понятно, что я в том интервью был сердитым.

-Усик кажется визуально большим на последних фото. Что скажешь?

- Не видел его вживую еще. Фото обманывают. Смогу что-нибудь сказать, когда встречусь с ним.

– Фьюри потерял пояс The Ring, сейчас идут разговоры о возможном статусе пояса WBC как вакантного. Думаешь, это такая стратегия Тайсона в преддверии твоего реванша?

– Этот дивизион сейчас очень активен. Не знаю, что там сейчас у Тайсона.

– Тебя беспокоит, что ты так и не сможешь провести с ним бой? Этот поединок один из самых больших сейчас в боксе.

– Так и есть. Я давно хотел выйти в ринг с Тайсоном. Мы могли даже организовать бой еще перед первой встречей с Усиком. Даже запланировали на август, но тогда все отменили по каким-то причинам Фьюри. Он талантлив. Я на 100% уверен, что мы проведем поединок. Это бой для фанатов, они хотят этого, – сказал Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде