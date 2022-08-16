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Энтони Джошуа: Я давно хотел выйти в ринг с Тайсоном Фьюри
Британец готов провести ещё один бой после поединка с Усиком
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал о возможном поединке против Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).
– Провел последние 4 недели в Джидде. Прошел акклиматизацию. На улицах здесь довольно жарко, влажно.
- Многие спрашивают, что сейчас с твоей психологией?
- Уверен, у людей всегда есть некоторые странные вопросы по отношению ко мне. Ощущение, будто они анализируют каждую мою деталь. Психологически я в порядке, жесткий ментально.
- Думаю, причина – ты начал давать больше интервью, говорить в них более агрессивно. Первое сражение тебя сильно надломило?
– Как много я дал интервью после последнего поединка?
– Несколько было. Ты точно давал интервью сразу после поражения.
- После первого боя я был раздражен, потому что проиграл. Понятно, что я в том интервью был сердитым.
-Усик кажется визуально большим на последних фото. Что скажешь?
- Не видел его вживую еще. Фото обманывают. Смогу что-нибудь сказать, когда встречусь с ним.
– Фьюри потерял пояс The Ring, сейчас идут разговоры о возможном статусе пояса WBC как вакантного. Думаешь, это такая стратегия Тайсона в преддверии твоего реванша?
– Этот дивизион сейчас очень активен. Не знаю, что там сейчас у Тайсона.
– Тебя беспокоит, что ты так и не сможешь провести с ним бой? Этот поединок один из самых больших сейчас в боксе.
– Так и есть. Я давно хотел выйти в ринг с Тайсоном. Мы могли даже организовать бой еще перед первой встречей с Усиком. Даже запланировали на август, но тогда все отменили по каким-то причинам Фьюри. Он талантлив. Я на 100% уверен, что мы проведем поединок. Это бой для фанатов, они хотят этого, – сказал Джошуа.
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