Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака уступила на старте турнира в Цинциннати
Японка не смогла выиграть ни единого сета
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
В стартовом матче Осака проиграла представительнице Китая Чжан Шуай.
Наоми Осака - Чжан Шуай 4:6, 5:7
Встреча продлилась 1 час 15 минут. Осака 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Шуай четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
В следующем раунде Шуай встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.
Популярное сейчас
- NYT: Новую атаку на Крым провело элитное украинское подразделение
- Усик - Джошуа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Усик - Джошуа 2: когда и где смотреть онлайн бесплатно бой
- Калинина и Костюк узнали соперниц по финалу квалификации в Цинциннати
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать