Наоми Осака уступила на старте турнира в Цинциннати

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В стартовом матче Осака проиграла представительнице Китая Чжан Шуай.

Наоми Осака - Чжан Шуай 4:6, 5:7

Встреча продлилась 1 час 15 минут. Осака 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Шуай четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Шуай встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.