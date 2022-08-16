  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наоми Осака уступила на старте турнира в Цинциннати
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоми Осака уступила на старте турнира в Цинциннати

Теннис
(1 голосов)

Японка не смогла выиграть ни единого сета

Наоми Осака уступила на старте турнира в Цинциннати

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В стартовом матче Осака проиграла представительнице Китая Чжан Шуай.

Наоми Осака - Чжан Шуай 4:6, 5:7

Встреча продлилась 1 час 15 минут. Осака 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Шуай четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Шуай встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде