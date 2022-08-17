Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гаэль Монфис пропустит US Open-2022
Теннисист пропустит турнир
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пропустит US Open — 2022 из-за травмы. Об этом теннисист сообщил в своих социальных сетях.
"Всем привет, к сожалению, после последнего обследования, проведённого по возвращении в Европу, я не смогу выступить на Открытом чемпионате США в этом году. Мне придётся проводить лечебные мероприятия, прежде чем я смогу возобновить соревнования", — написал Монфис.
12 августа в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада) с британцем Джеком Дрэйпером при счёте 2:6, 2:0 Монфис снялся с игры из-за травмы стопы.
Популярное сейчас
- Дортмунд нашел замену Аллеру, Вернер вернулся в Лейпциг. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Динамо - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Резников сообщил о новом возгорании в Крыму, а также отреагировал на бредни шойгу по поводу HIMARS'ов
- Симона Халеп вернется в шестерку лучших рейтинга WTA
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать