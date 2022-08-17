Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пропустит US Open — 2022 из-за травмы. Об этом теннисист сообщил в своих социальных сетях.

"Всем привет, к сожалению, после последнего обследования, проведённого по возвращении в Европу, я не смогу выступить на Открытом чемпионате США в этом году. Мне придётся проводить лечебные мероприятия, прежде чем я смогу возобновить соревнования", — написал Монфис.

12 августа в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада) с британцем Джеком Дрэйпером при счёте 2:6, 2:0 Монфис снялся с игры из-за травмы стопы.