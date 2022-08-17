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Энди Маррей покидает турнир в Цинциннати во втором круге соревнований

Теннис
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Теннисист уступил соотечественнику

Энди Маррей покидает турнир в Цинциннати во втором круге соревнований

Фото: HBW News

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Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться в третий круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

Во втором круге Маррей уступил 11-й ракетке мира соотечественнику Кэмерону Норри (9).

Энди Маррей - Кэмерон Норри 6:3, 3:6, 4:6

Встреча продлилась 2 часа 38 минут. Маррей 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету Норри семь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За путёвку в четвертьфинал Норри сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Бен Шелтон (США, WC).

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В статье: Энди Маррей
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