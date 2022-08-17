Марта Костюк не смогла пробиться в третий круг турнира в Цинциннати

Украинка Марта Костюк уступила американке Джессике Пегуле во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннате.

Марта Костюк - Джессика Пегула 7:6, 1:6, 2:6

Матч длился 2 часа и 7 минут. За это время Костюк совершила шесть подач навылет против трех у соперницы и допустила семь двойных ошибок, тогда как у Пегулы всего две. Украинка реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов против 6 из 10 у Пегулы.