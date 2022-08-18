Рафаэль Надаль проиграл во втором круге турнира в Цинциннати

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел выйти в третий круг турнира категории АТР-1000, который проходит в Цинциннати (США). В матче второго круга 3-я ракетка мира Надаль потерпел поражение от представителя Хорватии Борны Чорича со счётом 6:7 (9), 6:4, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

Надаль шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и один единственный брейк-пойнт. Его оппонент подал 12 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из двух возможных.

За выход в 1/4 финала престижных американских соревнований Чорич сыграет ещё с одним испанским игроком – Роберто Баутисто-Агутом.