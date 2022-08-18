Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ник Кирьос покидает Мастерс в Цинциннати
Теперь в парном разряде
Австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис уступили Джо Солсбери и Радживу Раму и вылетели с "Мастерса" в Цинциннати.
Кирьос и Коккинакис взяли первый сет на тай-брейке 7:6 (7:3), однако затем потеряли преимущество и дважды отдали свою подачу во втором сете, проиграв партию со счётом 2:6. На решающем тай-брейке сильнее оказались Рам и Солсбери — 10:8.
Ник Кирьос и Танаси Коккинакис за время выступления вместе взяли два титула. Они стали чемпионами Australian Open – 2022, обыграв в финале своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла 7:5, 6:4. В конце июля теннисисты стали триумфаторами турнира в Атланте. Оба трофея австралийцы завоевали на харде.
Популярное сейчас
- Довбик и четверо легионеров. Днепр-1 объявил стартовый состав на первый в истории еврокубковый матч
- Это космос. Известно, на что пошли 600 млн гривен, которые украинцы изначально собрали на Байрактары
- Журналист: Бущан попал в сферу интересов английского гранда
- Рафаэль Надаль: Нужно смириться, что в Цинциннати будет трудно
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО