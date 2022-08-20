Людмила Киченок вышла в финал турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал парного турнира в Цинциннати (США). В полуфинальном матче она вместе со своей партнершей по команде, латвийкой Еленой Остапенко победили пару Вероника Кудерметова (нейтральный статус) / Элиз Мертенс (Бельгия).

Счет матча 4-6; 7-6; 10-5 в пользу будущих финалисток турнира, в активе которых три подачи на вылет, 5 выигранных очков подряд, 1 из 8 использованный брейк и 0 двойных ошибок.

В финальном матче пара Киченок / Остапенко сыграет против американо-австралийского тандема Николь Меликар-Мартинес / Эллен Перес.

Киченок сразится за свой седьмой парный титул в карьере и первый на уровне WTA 1000.