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Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Канаде

Теннис
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Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Канаде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №74) выступит на турнире в канадском Гранби. Соревнования пройдут с 21 по 28 августа.

В первом круге наша соотечественница сыграет против представительницы Австралии Джейми Форлис (WTA №150). Эта встреча станет первой очной для спортсменок.

Призовой фонд турнира составляет 252 тысячи долларов, а сами соревнования будут проходить параллельно квалификации US-Open.

Напомним, что ранее Людмила Киченко вышла в финал турнира в Цинциннати.

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В статье: Марта Костюк
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