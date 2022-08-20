Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Канаде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №74) выступит на турнире в канадском Гранби. Соревнования пройдут с 21 по 28 августа.

В первом круге наша соотечественница сыграет против представительницы Австралии Джейми Форлис (WTA №150). Эта встреча станет первой очной для спортсменок.

Призовой фонд турнира составляет 252 тысячи долларов, а сами соревнования будут проходить параллельно квалификации US-Open.