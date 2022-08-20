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Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Канаде
Должна проходить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №74) выступит на турнире в канадском Гранби. Соревнования пройдут с 21 по 28 августа.
В первом круге наша соотечественница сыграет против представительницы Австралии Джейми Форлис (WTA №150). Эта встреча станет первой очной для спортсменок.
Призовой фонд турнира составляет 252 тысячи долларов, а сами соревнования будут проходить параллельно квалификации US-Open.
Напомним, что ранее Людмила Киченко
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