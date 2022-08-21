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Людмила Киченок побеждает в финале турнира в Цинциннати

Теннис
(2 голосов)

Отличная игра

Людмила Киченок побеждает в финале турнира в Цинциннати

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок побеждает в финале парного турнира в Цинциннати (США). Вместе со своей партнершей по команде Аленой Остапенко (Латвия) в решающем матче за главный титул турнира серии WTA 1000 они победили Николь Мелихар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия).

Счет встречи 7:6 (7:5), 6:3 в пользу украино-латвийской пары.

Для украинки этот титул стал седьмым в карьере, для латышки шестым. Это первый для Людмилы титул на турнирах серии WTA 1000. В этом сезоне Киченок и Остапенко стали триумфаторами турнира в Бирмингеме (Великобритания) на траве, а также становились призерами в Дубае и Истборне.

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В статье: Людмила Киченок
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