Людмила Киченок побеждает в финале турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Людмила Киченок побеждает в финале парного турнира в Цинциннати (США). Вместе со своей партнершей по команде Аленой Остапенко (Латвия) в решающем матче за главный титул турнира серии WTA 1000 они победили Николь Мелихар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия).

Счет встречи 7:6 (7:5), 6:3 в пользу украино-латвийской пары.

Для украинки этот титул стал седьмым в карьере, для латышки шестым. Это первый для Людмилы титул на турнирах серии WTA 1000. В этом сезоне Киченок и Остапенко стали триумфаторами турнира в Бирмингеме (Великобритания) на траве, а также становились призерами в Дубае и Истборне.