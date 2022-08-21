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АТР. Определились финалисты Мастерса в Цинциннати

Теннис
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Ими стали Стефанос Циципас и Борна Чорич

АТР. Определились финалисты Мастерса в Цинциннати

Фото: ATP Tour

UA-Футбол
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Цинциннати (АТР), определилась пара финалистов американского "Мастерса". Ими стали греческий теннисит Стефанос Циципас, 7 ракетка мира, и хорват Борна Чорич, 152 ракетка мира. Они ранее встречались лишь дважды: в 2018 году победил грек, в 2020 – хорват.

На полуфинальной стадии турнира в Цинциннати Циципасу удалось обыграть россиянина и первую ракетку мира Даниила Медведева. Чорич же вынес британца Кэмерона Норри, 11 ракетку мира. За всю карьеру Борна выиграл всего два финала из сыгранных семи (в 2017 и 2018 годах).

Отрытые корты, хард

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия)

7:6|3:6|6:3

Борна Чорич (Хорватия) – Кэмерон Норри (Великобритания)

6:3|6:4

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В статье: теннис Кэмерон Норри Стефанос Циципас Борна Чорич Даниил Медведев
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