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АТР. Определились финалисты Мастерса в Цинциннати
Ими стали Стефанос Циципас и Борна Чорич
Фото: ATP Tour
Цинциннати (АТР), определилась пара финалистов американского "Мастерса". Ими стали греческий теннисит Стефанос Циципас, 7 ракетка мира, и хорват Борна Чорич, 152 ракетка мира. Они ранее встречались лишь дважды: в 2018 году победил грек, в 2020 – хорват.
На полуфинальной стадии турнира в Цинциннати Циципасу удалось обыграть россиянина и первую ракетку мира Даниила Медведева. Чорич же вынес британца Кэмерона Норри, 11 ракетку мира. За всю карьеру Борна выиграл всего два финала из сыгранных семи (в 2017 и 2018 годах).
Отрытые корты, хард
Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия)
7:6|3:6|6:3
Борна Чорич (Хорватия) – Кэмерон Норри (Великобритания)
6:3|6:4
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