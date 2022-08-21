15-летняя чешка Фругвиртова выиграла уже пятый титул ITF в сезоне

Чешская теннисистка Бренда Фругвиртова провела уже свой пятый финал в текущем сезоне. 15-летняя чешка уже занимает 318 место в рейтинге WTA.

Сегодня же Фругвиртова без шансов вынесла немку Луизу Майер-ауф-де-Хайде в финале турнира серии WTA 25 в Модьороде. Она не отдала своей сопернице ни одного гейма во всем финальном противостоянии.

Эта победа стала уже 15 подряд для Бренды, её серия началась после поражения в основной сетке юниорского Ролан Гаррос. Всего же в этом сезоне она уже выиграла пять титулов ITF: дважды в Тукумане, в Клостерсе, в Дандериде и сегодня в Модьороде.