WTA. Каролин Гарсия выиграла Мастерс в Цинциннати, пройдя квалификацию турнира

Цинциннати (WTA), французская теннисистка Каролин Гарсия приняла участие в финале американского "Мастерса". Там ей удалось обыграть чешку Петру Квитову. Для француженки этот титул стал уже десятым в карьере.

Примечательно, что Гарсия установила уникальное достижение для женских турниров серии "Мастерс". Каролин стала первой теннисисткой, прошедшей квалификацию турнира WTA 1000, которой в последствии удалось на нем победить.

Отрытые корты, хард

Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия)

6:2|6:4