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WTA. Каролин Гарсия выиграла Мастерс в Цинциннати, пройдя квалификацию турнира
Уникально достижение французской теннисистки
Фото: World Today News
Цинциннати (WTA), французская теннисистка Каролин Гарсия приняла участие в финале американского "Мастерса". Там ей удалось обыграть чешку Петру Квитову. Для француженки этот титул стал уже десятым в карьере.
Примечательно, что Гарсия установила уникальное достижение для женских турниров серии "Мастерс". Каролин стала первой теннисисткой, прошедшей квалификацию турнира WTA 1000, которой в последствии удалось на нем победить.
Отрытые корты, хард
Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия)
6:2|6:4
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