Борна Чорич стал 3-м игроком в истории, который в одном сезоне выиграл челленджер и Мастерс

Хорватский теннисист Борна Чорич отметился достижением. Минувшей ночью он стал победителем турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США). В финале турнира Чорич обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:0), 6:2.

Борна в нынешнем сезоне ранее выиграл челленджер в Парме (Италия). Таким образом, он за один сезон выиграл челленджер и "Мастерс".

Ранее аналогичное достижение покорялось лишь двум игрокам. В 1993 году "Мастерс" и челленджер выиграл Микаэль Пернфорс. А в 1992 году аналогичный результат показал Томас Мустер.