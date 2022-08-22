  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Борна Чорич стал 3-м игроком в истории, который в одном сезоне выиграл челленджер и Мастерс
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борна Чорич стал 3-м игроком в истории, который в одном сезоне выиграл челленджер и Мастерс

Теннис
(1 голосов)

Теннисист проводит неплохой сезон

Борна Чорич стал 3-м игроком в истории, который в одном сезоне выиграл челленджер и Мастерс

Фото: sport.ru

Новина українською

Хорватский теннисист Борна Чорич отметился достижением. Минувшей ночью он стал победителем турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США). В финале турнира Чорич обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:0), 6:2.

Борна в нынешнем сезоне ранее выиграл челленджер в Парме (Италия). Таким образом, он за один сезон выиграл челленджер и "Мастерс".

Ранее аналогичное достижение покорялось лишь двум игрокам. В 1993 году "Мастерс" и челленджер выиграл Микаэль Пернфорс. А в 1992 году аналогичный результат показал Томас Мустер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Борна Чорич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде