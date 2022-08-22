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Борна Чорич стал 3-м игроком в истории, который в одном сезоне выиграл челленджер и Мастерс
Теннисист проводит неплохой сезон
Фото: sport.ru
Хорватский теннисист Борна Чорич отметился достижением. Минувшей ночью он стал победителем турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США). В финале турнира Чорич обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:0), 6:2.
Борна в нынешнем сезоне ранее выиграл челленджер в Парме (Италия). Таким образом, он за один сезон выиграл челленджер и "Мастерс".
Ранее аналогичное достижение покорялось лишь двум игрокам. В 1993 году "Мастерс" и челленджер выиграл Микаэль Пернфорс. А в 1992 году аналогичный результат показал Томас Мустер.
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