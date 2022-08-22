Надаль провел тренировку на центральном корте US Open

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провёл тренировку на центральном корте US Open. Об этом испанец сообщил в социальных сетях.

"Первая тренировка на стадионе имени Артура Эша… Концентрация!" — написал Надаль.

Напомним, до этого испанец был вынужден тренироваться на кортах в Цинциннати, хотя вылетел с турнира во втором круге. Это было вызвано тем, что корты US Open открылись лишь на прошедших выходных.