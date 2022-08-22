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Симона Халеп показала фото с тренировок перед US Open

Теннис
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Подготовка идет полным ходом

Симона Халеп показала фото с тренировок перед US Open

Фото: Noticias del Tenis

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Двукратная победительница турниров "Большого шлема" румынская теннисистка Симона Халеп в своих социальных сетях поделилась, как она готовится к предстоящему US Open.

Симона Халеп тренируется на стадионе имени Артура Эша. Румынка тренируется с французским тренером Патриком Муратоглу, с которым она работает с весны этого года.

"Так приятно бить по мячу на этом легендарном корте!" — написала Халеп в социальной сети.

Наполним, Симона Халеп снялась с турнира категории "Мастерс" в Цинциннати (США) перед игрой второго круга. Сообщалось, что теннисистку беспокоило правое бедро.

Симона Халеп показала фото с тренировок перед US Open - изображение 1

Симона Халеп показала фото с тренировок перед US Open - изображение 2

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В статье: Симона Халеп
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