Симона Халеп показала фото с тренировок перед US Open

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" румынская теннисистка Симона Халеп в своих социальных сетях поделилась, как она готовится к предстоящему US Open.

Симона Халеп тренируется на стадионе имени Артура Эша. Румынка тренируется с французским тренером Патриком Муратоглу, с которым она работает с весны этого года.

"Так приятно бить по мячу на этом легендарном корте!" — написала Халеп в социальной сети.

Наполним, Симона Халеп снялась с турнира категории "Мастерс" в Цинциннати (США) перед игрой второго круга. Сообщалось, что теннисистку беспокоило правое бедро.