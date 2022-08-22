Марта Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Канаде

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала хардового турнира в Гранби (Канада). Украинка обыграла Тамару Зиданшек из Словении.

За 1 час и 7 минут наша соотечественница в двух сетах обыграла свою соперницу.

WTA 250 Гранби. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк – Тамара Зиданшек – 6:1, 7:5

Во втором сете Костюк уступала 1:4, но смогла переломить ход игры в свою пользу.

В 1/8 Марта Костюк сыграет с победительницей матча Джейми Форлис (Австралия, WTA 152) – Марина Стакушич (Канада, WTA 630).