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Марта Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Канаде
Ждем только победы
Фото: The New Yorker
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала хардового турнира в Гранби (Канада). Украинка обыграла Тамару Зиданшек из Словении.
За 1 час и 7 минут наша соотечественница в двух сетах обыграла свою соперницу.
WTA 250 Гранби. Хард. 1/16 финала
Марта Костюк – Тамара Зиданшек – 6:1, 7:5
Во втором сете Костюк уступала 1:4, но смогла переломить ход игры в свою пользу.
В 1/8 Марта Костюк сыграет с победительницей матча Джейми Форлис (Австралия, WTA 152) – Марина Стакушич (Канада, WTA 630).
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