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Даяна Ястремская выбыла в 1/16 финала турнира в Кливленде
Украинка особо не сопротивлялась
Фото: NBC Sports
Украинка Даяна Ястремская в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в американском Кливленде уступила француженке Ализе Корне в двух сетах.
Спортсменки провели в корте 1 час 12 минут чистого времени. В общем матч длился два дня, после первого сета игра была прервана из-за дождя
В 1/8 финала француженка Ализе Корне сыграет с Кларой Таусон из Дании.
WTA 250. 1/16 финала
Даяна Ястремская – Ализе Корне – 2:6, 1:6
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