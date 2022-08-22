Даяна Ястремская выбыла в 1/16 финала турнира в Кливленде

Украинка Даяна Ястремская в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в американском Кливленде уступила француженке Ализе Корне в двух сетах.

Спортсменки провели в корте 1 час 12 минут чистого времени. В общем матч длился два дня, после первого сета игра была прервана из-за дождя

В 1/8 финала француженка Ализе Корне сыграет с Кларой Таусон из Дании.

WTA 250. 1/16 финала

Даяна Ястремская – Ализе Корне – 2:6, 1:6