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Даяна Ястремская выбыла в 1/16 финала турнира в Кливленде

Теннис
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Украинка особо не сопротивлялась

Даяна Ястремская выбыла в 1/16 финала турнира в Кливленде

Фото: NBC Sports

Новина українською

Украинка Даяна Ястремская в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в американском Кливленде уступила француженке Ализе Корне в двух сетах.

Спортсменки провели в корте 1 час 12 минут чистого времени. В общем матч длился два дня, после первого сета игра была прервана из-за дождя

В 1/8 финала француженка Ализе Корне сыграет с Кларой Таусон из Дании.

WTA 250. 1/16 финала

Даяна Ястремская – Ализе Корне – 2:6, 1:6

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В статье: Даяна Ястремская
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