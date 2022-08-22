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Новак Джокович может пропустить US Open

Теннис
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Об этом сообщают ряд СМИ

Новак Джокович может пропустить US Open

Фото: The Denver Channel

Новина українською

21-кратный чемпион турниров, бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович официально отказался от участия в Открытом чемпионате США – 2022, сообщает издание Tennis World USA.

Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.

В случае достоверности информации Джокович пропустит второй турнир «Большого шлема» в сезоне-2022.

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В статье: Новак Джокович
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