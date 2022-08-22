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Марта Костюк прокомментировала выход во второй круг турнира в Гранби
Украинка провела хороший матч
Фото: The New Yorker
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу над словенкой Тамарой Зиданшек на старте турнира WTA 250 в Гранби.
"Тамара – отличная теннисистка, всегда здорово обыгрывала таких соперниц. Первый сет я выиграла очень быстро, отлично чувствовала мяч, а уже во втором сете она начала играть лучше. Мне же в каких-то моментах не везло.
Я пыталась вернуться к тому ритму, что был в первом сете, концентрировалась на том, чтобы совершить брейк. Пыталась вернуться в игру и, к счастью, мне это удалось.
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