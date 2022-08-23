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Кори Гауфф попала на обложку журнала ESPN
Теннисистка сейчас восстанавливается от травмы
фото - rolandgarros.com
Финалистка "Ролан Гаррос" — 2022, 12-я ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф украсила обложку журнала ESPN.
18-летняя Гауфф позировала в ярких образах на теннисном корте в Делрей-Бич.
"Кори Гауфф: новый облик величия", — гласит надпись на обложке.
Ранее Гауфф снялась c турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) по ходу матча первого круга из-за травмы голеностопа.
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