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Кори Гауфф попала на обложку журнала ESPN

Теннис
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Теннисистка сейчас восстанавливается от травмы

Кори Гауфф попала на обложку журнала ESPN

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Финалистка "Ролан Гаррос" — 2022, 12-я ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф украсила обложку журнала ESPN.

18-летняя Гауфф позировала в ярких образах на теннисном корте в Делрей-Бич.

"Кори Гауфф: новый облик величия", — гласит надпись на обложке.

Ранее Гауфф снялась c турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) по ходу матча первого круга из-за травмы голеностопа.

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В статье: Ролан Гаррос Кори Гауфф
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